Eurispes, un italiano su 4 disposto a mangiare carne sintetica

Un italiano su quattro sarebbe disposto a mangiare carne sintetica, mentre l’82,5% si dichiara poco o per niente propenso ad assaggiare insetti. E’ quanto rileva il Rapporto Italia 2023 redatto dall’Eurispes, secondo cui i risultati sono un po’ meno drastici quando si parla di prodotti risultanti dalla lavorazione di insetti, ad esempio farine: il 76,7% non acquisterebbe prodotti che li contengono; il 23,3% sì. Nel 2023, segnala lo studio, ha intrapreso la scelta vegetariana il 4,2% degli intervistati, mentre è vegano il 2,4%; insieme fanno il 6,6%.

Il 30% acquista alimenti senza lattosio, contro il 26% del 2019, alcuni anche senza avere un’intolleranza (18,3%). Cresce anche il consumo di alimenti senza glutine: 21,1% mentre nel 2019 erano il 19,3%, e per molti non si tratta di un’intolleranza (12,1%).

Una situazione simile si rileva per gli alimenti senza lievito, che vengono comprati in quasi un quinto dei casi (18,8%), sebbene nel 12,5% non vi sia una necessità medica. Si comprano in misura minore alimenti senza uova (13,3%) e di essi solo il 3,5% per intolleranza. Più elevata la percentuale di chi compra prodotti senza zucchero (23,3%), di cui il 19,8% senza che ci sia una reale intolleranza. Integratori alimentari e vitamine sono invece consumati dal 68,5% del campione.