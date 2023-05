Caltanissetta, al R. Settimo premiati i vincitori del concorso fotografico “Eris dai conflitti agli abbracci”

Nella recente XIII edizione di “Classici Contro”, il Liceo “Ruggero Settimo” ha inaugurato un concorso fotografico con l’obiettivo di arricchire anche con l’arte della fotografia gli interessanti temi proposti ogni anno dagli ideatori della manifestazione: i professori Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L’edizione del 2023 è stata dedicata a “Eris: dai conflitti agli abbracci della nostra terra”.

Il concorso è stato patrocinato dal Comune di Caltanissetta e dalla SICILBANCA, e sponsorizzato dal Centro Oculistico Nisseno e dai due club service della Città: Lions e Rotary.

La giuria del concorso – presieduta dalla ds Irene Collerone – è stata composta da: Valerio Cimino, Salvatore Farina, Ettore Garozzo e Michelangelo Lacagnina.

I partecipanti sono stati venti: 3 nella categoria “junior” (Matteo Cigna, Benedetta Riggi e Margherita Santoro) e 17 nella “senior” (Francesco Anzalone, Antonino Argentati, Manuela Bio, Vincenzo Catanese, Giuseppe Castelli, Leonardo Cumbo, Gioele Pio Fragale, Donatella Frangiamone, Alessia Gattuso, Mara Librizzi, Carla Lipani, Danilo Napoli, Andrea Paolillo, Giusy Ponente, Danilo Riccobene, Paola Scivoli e Vincenzo Santoro).

Margherita Santoro, studentessa della 1CC del “Settimo”, ha vinto la categoria under 20 con la sua fotografia intitolata “Grigio a colori” con la seguente motivazione: “L’autrice ha centrato in maniera profonda ed originale il tema proposto dal concorso. La panchina colorata “nel brutto mezzo” di un angolo degradato della Città irradia una miriade di buoni sentimenti che riescono a contrastare la tristezza del posto.

La foto è verticale e con il suo movimento dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto esprime in maniera creativa e coinvolgente il contrasto tra i colori della panchina e il grigio del luogo degradato. L’abbraccio è visualizzato già nell’ossimoro del titolo che l’autrice ha dato alla sua foto: “Grigio a colori”. La potenza comunicativa è straordinaria e rinforza il famosissimo e disarmante detto: “Un’immagine vale più di mille parole”.

I colori della panchina irradiano quei buoni sentimenti che hanno a che fare con la Giustizia, l’Amore, la Pace e la Libertà: le migliori armi per combattere il tenebroso degrado nel quale troppo spesso precipita l’essere umano.

Mara Librizzi, collaboratrice storica di Letizia Battaglia, nota in città anche per il suo talento espresso nel campo della pittura e della poesia, ha vinto la “Sezione over 20” con la sua foto intitolata: Istante mistico, caldo, aurorale nella Valle Ponte Capodarso. La motivazione principale è la seguente: l’autrice ha innanzitutto centrato in maniera profonda ed originale il tema proposto dal concorso.

Il “Ponte” è per antonomasia il simbolo che unisce… due rive: quelle rive che fanno nascere la parola “rivale”. Il ponte è la struttura che affronta e supera l’ostacolo. Il ponte è l’abbraccio al quale fa esplicitamente riferimento il tema del concorso.

Mara Librizzi ha fotografato con una veduta coinvolgente il Ponte di Capodarso: una costruzione e un luogo che fanno parte dell’identità del nostro territorio. Il bianconero particolarmente nitido è frutto della ripresa effettuata con una macchina fotografica reflex di una volta quando era l’alogenuro d’argento della pellicola ad accogliere la luce selezionata da una buona e manuale chiusura del diaframma.

L’immagine è arricchita dalla misteriosa ed affascinante presenza di una statua “incorniciata” in maniera naturale dall’arcata del ponte. Essa contribuisce ad alimentare la trama dell’incontro metafisico tra il mondo materiale e quello spirituale.

L’artista Leonardo Cumbo con la sua foto intitolata Attrazione Repulsiva ha ricevuto la menzione speciale. La sua suggestiva immagine è giunta al secondo posto, giusto a pochissimi punti di distanza dalla prima classificata. La foto ritrae una sua famosa e fortunata opera. Anche in questo caso, la giuria gli ha accreditato un notevole punteggio soprattutto per aver centrato il tema del concorso. Attrazione Repulsiva è un titolo che esprime tutta la forza contenuta nel tema di Eris.

Margherita Santoro ha ricevuto un premio di 500 € offerto dal dott. Salvatore Pilato, Presidente Lions Club di Caltanissetta.

Mara Librizzi ha ricevuto un premio di 500 € offerto dal dott. Fabio Tornatore, Presidente del Rotary Club di Caltanissetta.

Durante la giornata di “Classici Contro”, le fotografie del concorso sono state messe in mostra – a cura del prof. Fabio Fiorenza – nella sede della SICILBANCA in via F. Crispi. Dalla scorsa settimana, e fino alla conclusione degli esami di Stato, la mostra è visitabile – previa prenotazione – nei locali del Liceo “Ruggero Settimo”.