Auto contro muretto: muore anziana, grave il figlio ricoverato in codice rosso

Incidente stradale mortale a Lentini. A perdere la vita è stata una donna di 75 anni originaria di Militello Val di Catania. L’incidente è avvenuto ieri sera sulla Ss 385, in territorio di Lentini.

La vittima si trovava in auto con il figlio, quando l’auto è finita contro un muretto ai margini della carreggiata. L’uomo alla guida, un 55enne, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso, è ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento dell’incidente era in corso un violento nubifragio. (La Siciliaweb)