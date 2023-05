Ad Enna riunione di aggiornamento del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Sicilia Occidentale”

la riunione periodica è stata convocata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Sicilia Occidentale” di Palermo e vi hanno preso parte anche i Responsabili ed il personale delle altre Sezioni di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Enna, si è tenuta la riunione periodica convocata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Sicilia Occidentale” di Palermo, presieduta dal Primo Dirigente Dr. Marco Scarpa, alla quale hanno partecipato anche i Responsabili ed il personale delle altre Sezioni di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L’intensificarsi dei fenomeni criminosi sul web richiede per il personale operante continue sessioni di aggiornamento per il continuo adeguato sviluppo delle tecniche investigative dirette al contrasto di tali illeciti. Per tale ragione il Centro Operativo di Palermo organizza dedicate riunioni per tutto il personale della Polizia Postale in ciascun territorio di competenza, al fine di tenere alti gli standard operativi e le skill professionali nelle attività riguardanti i fenomeni denunciati.

All’incontro è intervenuto, altresì, il Signor Questore di Enna, Dr. Corrado Basile, punto riferimento di tutta la Polizia di Stato della provincia. A seguire, invitato per l’occasione, il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Mons. Rosario Gisana ha benedetto i locali della Sezione Operativa di Enna, alla presenza di tutto il personale in servizio e del personale in quiescenza, del Direttore della Filiale Provinciale di Enna Dr. Rocco Virzì, del Direttore del C.D. Enna Recapito Baronessa Ing. Mario Piscopo, dei familiari dei partecipanti e del personale di Poste Italiane.

Per quanto riguarda i dati dell’attività svolta dalla Sezione Operativa di Enna a decorrere dal 2022 ad oggi è emerso che, tra le denunce presentate, le deleghe emesse dall’AA.GG. e le richieste pervenute da altri uffici, sono stati trattati 130 fascicoli.

In particolare:

•Nr. 80 truffe on-line; Frodi Informatiche ed Assicurative; Estorsioni; Accessi abusivi nei sistemi informatici; Computer Crime, per un danno complessivo di € 300.390,00.

•Nr. 45 reati contro la persona commessi on-line, per i reati di Trattamento illecito dati personali, Diffamazione, Molestie, Stalking e Pedopornografia.

•Nr. 7 perquisizioni domiciliari, per i reati di Pedopornografia, Computer Crime; Sostituzione di persona; Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nelle quali sono stati sequestrati 2381 GByte di dati.

•Nr. 11 persone segnalate all’AA.GG..

•Nr. 85 pattuglie finalizzate a servizi di vigilanza antirapina agli Uffici Postali.

•Nr. 34 incontri formativi c/o le scuole e partecipazione a seminari.