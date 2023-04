Serradifalco. Il consiglio comunale ha approvato l’adesione all’Unione di Comuni Fua

SERRADIFALCO. Il consiglio comunale ha approvato ad unanimità dei presenti l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Area Urbana Funzionale Fua Caltanissetta. E’ stata così sancita l’adesione del Comune di Serradifalco ad una nuova Unione di Comuni che comprenderà anche Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina e Sommatino.

Tale Unione è finalizzata all’attuazione delle politiche territoriali della Regione per il periodo di programmazione 2021/2027. Il consiglio comunale ha affidato al sindaco Leonardo Burgio la delega alla firma del documento di adesione alla Fua Caltanissetta.

E’ stato spiegato che il Programma Regionale Fesr Sicilia 2021-2027 riconosce alla Fua di Caltanissetta il ruolo di Organismo Intermedio cui delegare le funzioni di gestione, monitoraggio e controllo di aree progetto da mettere a punto dopo l’elaborazione di un documento di “Strategia territoriale” per perseguire l’obiettivo che è di promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni attribuite alla Fua ma mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze.

Il tutto finalizzato alla produzione di servizi essenziali, servizi ecosistemici e servizi di sviluppo locale, oltre a servizi di rango urbano volti ad accrescere la competitività, l’attrattività e la vivibilità. Il tutto anche per attivare processi per la transizione ecologica e digitale nel territorio della FUA della Sicilia Centrale.

E’ previsto che il Comune di Serradifalco, che per 20 anni ha fatto parte dell’Unione Terre di Collina, convergendo su questa nuova Unione, al pari degli altri Comuni componenti, usufruirà delle risorse economiche previste al suo interno in un’ottica di strategia di sviluppo e crescita del territorio. La durata della Fua è a tempo indeterminato, ma i Comuni aderenti non potranno recedere dall’Unione prima di 6 anni dalla sua costituzione.