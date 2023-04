SAN CATALDO. La raccolta della plastica sta proseguendo. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato tramite pubblico avviso. Il primo cittadino ha spiegato che, dopo la raccolta di ieri 27 aprile, anche oggi 28 aprile proseguirà fino a completare tutti i quartieri.

Il sindaco ha assicurato che eventuali sacchetti rimasti per strada verranno raccolti nella giornata odierna in modo da raccogliere tutta la plastica che non era stata raccolta.