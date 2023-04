San Cataldo. C’è il bando per la Fiera di Maggio. Istanze cartacee entro il 28 aprile, tramite Pec entro il 30 aprile

SAN CATALDO. È stato pubblicato nelle scorse ore l’avviso sul portale del Comune di San Cataldo per raccogliere tutte le adesioni per la Fiera di Maggio di San Cataldo.

Sarà una fiera esclusivamente di prodotti alimentari locali e dei territori limitrofi, per la promozione del nostro territorio, del nostro food e del nostro street food.

La Fiera di Maggio si terrà in corso Europa, dal 6 al 10 Maggio. Le domande potranno essere presentate anche in formato cartaceo brevi manu fino al 28 aprile e tramite pec fino al 30 aprile. Sarà possibile presentare anche istanze per spettacoli viaggianti, ma soltanto per la categoria baby.