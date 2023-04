Premiato a Ferrara l’architetto nisseno Michele Alfredo Amico per tesi su cimitero monumentale Angeli e restauro della Cappella Conte Testasecca

CALTANISSETTA. È avvenuta mercoledì 29 marzo 2023, presso palazzo Tassoni Estense a Ferrara, la premiazione del giovane architetto nisseno Amico Alfredo Michele, 25 anni, vincitore di una menzione d’onore per la tesi elaborata presso la facoltà d’architettura dell’Università degli Studi di Palermo lo scorso ottobre.

La tesi dal titolo ” Il cimitero monumentale Angeli e il restauro della Cappella del Conte Testasecca.” è stata esaminata da una giuria di esperti ed è rientrata nella short list della IX edizione del Premio Internazionale DOMUS Restauro e Conservazione, ideato e promosso da “Fassa Bortolo” e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.La trattazione della tesi, articolata in due parti, presenta un duplice livello d’indagine che passa da un approccio generale ad uno di dettaglio.

Il riconoscimento dei degradi e dei dissesti all’interno della cappella ha permesso di ipotizzare un programma d’interventi di restauro e consolidamento al fine di rendere fruibile questo spazio per i nisseni, offrendo dunque un possibile utilizzo compatibile con la fabbrica e il sito su cui si trova: una piccola chiesa a servizio delle cerimonie o ricorrenze che si svolgono dentro il cimitero, come accadeva anni addietro.

In merito al riconoscimento ottenuto il giovane architetto afferma: “Sono orgoglioso e felice del risultato ottenuto, soprattutto per aver dato la possibilità di far emergere uno spaccato della nostra città anche fuori il nostro territorio. Meravigliare è compito dell’architettura e noi nisseni, all’interno del cimitero degli Angeli abbiamo tutti gli elementi.”