Play off Promozione. Per il match Gela – Vittoria niente biglietti per i tifosi ragusani. Imponente servizio d’ordine predisposto dalla Questura di Caltanissetta

Domani 16 aprile a Gela si svolgerà l’incontro di calcio Gela – Vittoria, valevole per la fase regionale dei Play off che decreta il passaggio di una delle due squadre alla fase successiva del campionato, per l’eventuale promozione alla categoria di “Eccellenza”, già attenzionata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica istituito presso la Prefettura –UTG di Caltanissetta, come ad alto rischio.

In ordine al predetto incontro, nei giorni scorsi, si è svolta in Questura la riunione tecnica circa le misure deliberate dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del Dipartimento della PS con la determinazione n.19/2023 del 5 aprile 2023, che ha classificato la partita a rischio 3 (elevato) per via dei recenti gravi episodi e della storica rivalità tra le due tifoserie.

Con nota di ieri il Vittoria calcio ha reso noto di non essere in grado di assolvere a quanto previsto in occasione di detta riunione, dichiarandosi manifestamente inidonea a garantire la partecipazione dei propri tifosi in maniera regolamentata.

Il Prefetto di Caltanissetta, su proposta di questa Autorità di P.S. e preso atto della decisione della società sportiva vittoriese, ha emesso apposito decreto di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Vittoria.

Pertanto non potranno essere venduti, da parte della società ospitante “S.C. Gela”, biglietti del settore ospiti. La Questura di Caltanissetta ha effettuato le relative comunicazioni al Ministero dell’Interno – Dipartimento della PS e alle Autorità di Pubblica Sicurezza corrispondenti.

La Questura ha quindi firmato apposita ordinanza di servizio che regolerà l’afflusso del pubblico allo stadio poiché l’incontro si svolgerà regolarmente, anche se in assenza di tifosi ospiti.

I servizi di ordine pubblico, diretti da funzionari della Questura di Caltanissetta, saranno svolti da personale delle forze di polizia territoriali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale), oltre a reparti specializzati messi a disposizione di rinforzo dal Dipartimento della P.S. su richiesta delle autorità di PS provinciali di Caltanissetta e quantificate dalla Questura.

Si invitano pertanto i tifosi gelesi a recarsi allo stadio con congruo anticipo e i supporters della tifoseria organizzata del Vittoria calcio, atteso il divieto di vendita dei tagliandi e la chiusura del settore ospiti, a non recarsi a Gela dove, ai botteghini e nei punti biglietteria, i tagliandi saranno venduti solo previa verifica documentale.

La Questura di Caltanissetta invita i cittadini e i tifosi di calcio a collaborare perché la giornata di domani, con il derby Gela-Vittoria, sia una bella occasione per celebrare sport e civiltà tra cittadini per bene. Purtroppo in passato ci sono stati episodi gravi che hanno portato a denunce e DASPO per molti tifosi che si sono resi autori di episodi di violenza. Si spera che in futuro, con uno sforzo corale di entrambe le tifoserie e maggiore disponibilità da parte dei dirigenti sportivi in parola, si potrà ospitare anche il pubblico vittoriese.