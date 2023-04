La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha accolto l’invito della signora Silvana Cusimano, che abita proprio di fronte alla lapide in ricordo di PIO La Torre e Rosario Di Salvo, in via Li Muli a Palermo.

La signora, concluse le commemorazioni in memoria del 41esimo anniversario dall’uccisione di La Torre, ha lanciato dal suo balcone di casa un invito a prendere un caffè. La segretaria lo ha accolto e ha conversato brevemente con la signora accettando un succo di frutta.