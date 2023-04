Nas: anche topi morti in cucina per ospedale del Siracusano

Topi morti e loro deiezioni, sporco diffuso, cumuli di materiale di risulta, scarti derivanti da lavori di ristrutturazione di altri locali, materiale in disuso.

In base a questi presupposti, e’ stata disposta la chiusura dei locali della cucina adibiti allo smistamento dei pasti per i degenti di un ospedale della provincia di Siracusa: i Nas, nell’ambito di controlli a livello nazionale presso le mense all’interno di strutture ospedaliere e sanitarie, hanno accertato in quella del Siracusano – del valore di 250mila euro, che e’ stata chiusa – gravi carenze igienico-sanitarie.