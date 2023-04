Mussomeli, oggi le esequie di Francesco Piazza fra silenzio e commozione

MUSSOMELI – Ore di silenzio, di sgomento e forte dispiacere, in queste due giornate grigie di Aprile, ha circondato di profonda tristezza gli animi dei mussomelesi che si sono stretti al dolore dei familiari per la tragica dipartita del trentunenne Francesco Piazza, venuto a mancare alla vita ieri mattina. Tante attestazioni di affetto da parte dei compagni di scuola, amici e conoscenti, come anche quelli del primo cittadino Catania, che hanno voluto esternare la loro vicinanza ai familiari additandolo come persona solare, gioiosa, affabile e disponibile. Un tragico evento che ha turbato non poco la comunità mussomelese dove era assai conosciuto e stimato. Quest’oggi pomeriggio le sue spoglie mortali dall’obitorio dell’Ospedale “Maria Immacolata Longo” sono state accompagnate nella sua parrocchia di Cristo Re, dove sono state celebrate le esequie, presenti i sacerdoti Padre Achile Lomanto, Padre Liborio Franzù, Padre Pietro Genco e il diacono Pierenzo Costanzo. Ha presieduto la liturgia Padre Nicola, il missionario brasiliano che nel 1995 si interessò all’adozione dei fratellini (due sorelle e un fratello) da parte dei coniugi Piazza e Messina Lomanto, i quali li accolsero con gioia, premura e tanta amabilità. Nell’omelia non sono mancate le parole di conforto ai familiari, assai provati dal tragico evento. Alla fine della celebrazione del rito funebre, dopo la benedizione della salma, con un meteo nuvoloso e minaccioso, sormontato da un arcobaleno ed in un clima di profonda commozione, è iniziato il viaggio verso l’ultima dimora nel Camposanto di Mussomeli, la cittadina che lo aveva amabilmente accolto. Un Angelo in cielo che veglierà su quanti gli hanno voluto bene.