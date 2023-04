Marianopoli, Consiglieri d’opposizione chiedono incontro al Libero Consorzio Caltanissetta su viabilità provinciale

MARIANOPOLI – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di incontro sulla viabilità provinciale inoltrata all’Ing. Denaro Mario Dirigente settore Viabilità e trasporti Libero Consorzio Caltanissetta: “Ormai da oltre dieci anni la situazione di pericolo e di assoluta precarietà delle strade provinciali SP42, SP 44, SP145 ed SP155 (Tratto Marianopoli – Caltanissettae Tratto Marianopoli – San Cataldo) che collegano il Comune di Marianopoli e gli altri Comuni del “Vallone” (Villaba e Vallelunga Pratameno) con Caltanissetta, città capoluogo della Provincia e con il Comune di San Cataldo, è vistosamente peggiorata e non più sostenibile. Il fondo stradale è stracolmo di numerosissimi dislivelli, dossi, avvallamenti, e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia dalla manutenzione ormai del tutto assente da diversi anni. Detti tratti stradali sono interessati anche da qualche movimento franoso e necessitano di opportune opere di sostegno e consolidamento così come anche i ponticelli necessitano di una straordinaria manutenzione finalizzata al loro buon funzionamento ed alla loro tenuta sotto il profilo statico. La SP252, tratto Contrada Scala–Fanzarotta-Mussomeli, che peraltro collega importanti aziende agricole ed i cantieri del demanio forestale, ricadente in territorio di Marianopoli e Mussomeli, versa in condizioni di completo abbandono ed impraticabilità, così come è fuori uso la SP30, tratto che collega la SS 121 con la SP16 per Mussomeli. A fronte di quanto sopra, da qualche tempo, si sono visti solo pomposi e ripetitivi annunci sulla stampa di pseudo interventi (tampone). Spot giornalistici fatti, tra l’altro, da chi probabilmente non ne ha prioritariamente la competenza. Inoltre a fine anno 2022 si era saputo del finanziamento, con “l’avanzo di amministrazione”, a seguito di reiterate richieste da parte di cittadini interessati, di un intervento di € 600.000 per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi della SP252, Contrada Scala – Contrada Fanzarotta – Mussomeli, ma pare che questo si sia completamente dissolto e di ciò non esista più nulla. Infine nei giorni scorsi, dopo anni di attesa e di svariati articoli pubblicati sui giornali, si è visto effettuare in un tratto di circa 8 Km della SP42, nella fattispecie il tratto che va da Marianopoli alla stazione Ferroviaria di Bosco Saline, un modesto intervento (pare di € 120.000) di stesura di asfalto per il ricolmo di alcune buche per una lunghezza di circa 950 metri. Detto intervento, non entrando mel merito della sua qualità ed adeguatezza, non risulta essere a parere degli scriventi per nulla risolutivo. Pertanto, i sottoscritti Consiglieri Comunali di Marianopoli, Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli”, al fine di poter espletare al meglio la propria attività istituzionale e nell’interesse della collettività amministrata, come tra l’altro previsto dalla vigente legislazione in materia di accesso agli atti, chiedono alla S.V. di volere concedere agli scriventi un incontro per avere contezza sullo stato dell’arte inerente alla programmazione, al finanziamento e all’esecuzione della manutenzione e della messa in sicurezza della viabilità provinciale di interesse del Comune di Marianopoli ed in particolare delle SP42, SP145, SP44 ed SP 155, tratto Marianopoli – Caltanissetta e tratto Marianopoli – San Cataldo e della SP252, tratto Contrada Scala – Contrada Fanzarotta – Mussomeli. Nell’attesa di avere esito di quanto sopra richiesto si porgono deferenti saluti. Marianopoli, 16 aprile 2023. I Consiglieri Comunali Ing. Calogero Casucci Dott.ssa Grazia Noto Geom. Calogero Vaccaro”