Giuramento e consegna degli alamari al paracadutista sancataldese Andrea Cumia a Reggio Calabria

Il 12 aprile presso la Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia del giuramento e la consegna degli alamari, simbolo di appartenenza alla Benemerita, al 141° corso Carabinieri. Tra gli allievi che hanno giurato, il paracadutista istruttore della Sezione ANPd’I di Caltanissetta, CUMIA Andrea, originario di San Cataldo. Andrea si avvicina alla Sezione ANPd’I di Caltanissetta intitolata al Carabiniere Medaglia d’oro al valor Civile Giovanni SALVO un pò per curiosità un pò per sfida, partecipando ai corsi di paracadutismo da essa organizzati riuscendo così a conseguire con disinvoltura l’agognata abilitazione al lancio. La sezione ANPd’I di Caltanissetta è una delle tantissime sezioni delle associazioni d’arma presenti sul territorio nazionale. Uno dei compiti più importanti delle associazioni d’arma è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni militari in quanto esse rappresentano i naturali custodi dei valori e delle tradizioni dei reparti in armi, operando, di fatto, quale punto di contatto tra la società civile e il mondo militare. Andrea, come il 90% dei paracadutisti che fanno parte della Sezione ANPd’I di Caltanissetta, veste un’ uniforme e questo è un ulteriore elemento di fierezza, essendo stata la Sezione stessa, in qualche modo, il punto di passaggio che ha agevolato il transito dalla vita civile a quella militare. Dopo aver conseguito l’abilitazione al lancio, Andrea continua il percorso presso la nostra Associazione diventando Istruttore di Paracadutismo e Direttore Tecnico della Sezione, rappresentando così egli stesso un punto di riferimento per molti giovani che, come lui, hanno, nel corso degli anni, scelto di accostarsi alla vita militare per il tramite della Sezione ANPd’I di Caltanissetta. Infatti tanti paracadutisti della Sezione di Caltanissetta si sono formati proprio sotto la sua guida. Andrea prosegue il suo percorso arruolandosi nell’Esercito e dopo il corso base prosegue nella Brigata Paracadutisti Folgore, diventando paracadutista militare e servendo per 3 anni presso il 187° Reggimento Paracadutisti, 4^ Compagnia Falchi, Stesso Reggimento e stessa Compagnia del “Car GIOVANNI SALVO” al quale è appunto intitolata la Sezione. Dopo l’esperienza in grigioverde, CUMIA vince il Concorso nei Carabinieri, e al termine dei 6 mesi di corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, ha giurato fedeltà alla Repubblica con la nuova uniforme da Carabiniere. Un momento di particolare commozione è stato il conferimento degli alamari, privilegio che la madre Lucia ha condiviso con il presidente della Sezione (1°Luogotenente Salvo Giuseppe, fratello del Giovanni a cui è intitolata la Sezione). Alla cerimonia hanno presenziato i paracadutisti della Sezione ANPd’I di Reggio Calabria insieme al consigliere della 10^ zona (Paracadutista PINO PERRONE) oltre, ovviamente, ai familiari di Andrea. Andrea veste adesso gli stessi alamari appartenuti a SALVO Giovanni. Consegnandoglieli, il Presidente della Sezione di Caltanissetta, ha voluto testimoniare come le storie delle persone in armi spesso si intreccino all’insegna della continuità di valori condivisi. Andrea ha dato lustro e onore a tutta la Sezione, ponendosi inizialmente come punto di riferimento della stessa e formando al paracadutismo le giovani leve, e poi ripercorrendo alcune delle tappe della carriera di SALVO Giovanni, caduto in servizio proprio per tenere fede a quel giuramento che unisce chiunque veste un’uniforme. Come per Andrea si profilano all’orizzonte altri giuramenti di componenti importanti della Sezione, il 27 aprile presso la scuola allievi finanzieri di Predazzo giurerà la paracadutista Eleonora PAOLILLA attuale segretaria della Sezione, mentre il 5 maggio presso la Scuola allievi Finanzieri di Bari presterà il suo giuramento il paracadutista NALBONE Michele attuale istruttore di paracadutismo e Direttore tecnico della Sezione.