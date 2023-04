Furto di energia elettrica da circa 28mila euro, denunciate 2 famiglie

I componenti di due famiglie, in tutto sei persone, che abitano in due palazzine adiacenti di Randazzo, nel catanese, sono stati denunciati dai carabinieri per furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato insieme con tecnici dell’Enel, avrebbero manomesso gli impianti elettrici dei due stabili effettuando un allaccio diretto abusivo alla rete con un danno per l’Enel di circa 28mila euro (circa 14mila euro per ciascuna famiglia).

I militari hanno accertato inoltre che in una casa dove tutti gli elettrodomestici erano funzionanti la fornitura di energia elettrica era stata interrotta per il mancato pagamento della bolletta. Per l’altra abitazione non è risultato attivo alcun contratto di fornitura.