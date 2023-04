Eccellenza. Per la Nissa obiettivo salvezza centrato: battuta 5-3 l’Unitas Sciacca

Nissa salva. La squadra di Alessio Sferrazza ha battuto 5-3 l’Unitas Sciacca conquistando non solo la salvezza matematica ma anche l’ottavo posto finale con 37 punti. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Kevin Dhorbul, ex giocatore della Nissa morto stanotte in un grave incidente stradale in via Due Fontane, la gara ha avuto inizio.

Partita subito nel vivo con la Nissa che va sotto a seguito del gol del bomber Mistretta, ma i padroni di casa rimontano lo svantaggio con Morales per poi mettere la freccia con Martel e tris di Esposito. Sul punteggio di 3-1 si chiude il primo tempo.

Gara finita? Macchè! L’Unitas Sciacca su rifà sotto e con una doppietta di Mistretta nell’arco di pochi minuti riconquista in maniera incredibile la parità. La Nissa, a quel punto, ha reagito con carattere riuscendo, poco prima la mezzora del primo tempo, a riportarsi avanti con Lucero.

Infine, la rete di Sahko ha fissato lo score sul 5-3 finale. Al triplice fischio dell’arbitro Di Carlo gran festa tra i giocatori che hanno salutato la curva dei tifosi che, per tutta la stagione, li ha sempre seguiti ed incoraggiati.

La Nissa ha chiuso all’ottavo posto un campionato dal rendimento alquanto altalenante, anche se, proprio nell’ultimo match stagionale ha dimostrato carattere e personalità riuscendo ad imporsi contro una Unitas Sciacca che al Tomaselli ha giocato la sua partita segnando 3 gol e insidiando la Nissa per come ha potuto.