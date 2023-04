Domenica a Palazzo Moncada incontro con gli artisti della mostra “Oltre la paura” sul libro di Anna Giannone “Come fosse un fiore”

CALTANISSETTA. Domenica 2 aprile gli artisti eccezionalmente accoglieranno a Palazzo Moncada i visitatori dalle 18 alle 20, illustrando la mostra “Oltre la paura” e condividendo le loro esperienze sul tema proposto da Anna Giannone nel libro “Come fosse un fiore – diario di una donna in pandemia”.

All’inaugurazione del 25 marzo della collettiva di arte contemporanea, che vede esporre un affiatato gruppo di artisti (Anna Giannone, Carlo Sillitti, Michelangelo Lacagnina, Floriana Rampanti, Fausta Caldarella, Lorenzo Maria Ciulla, Ivana Urso, Venera Alaimo, Alberto Antonio Foresta), hanno partecipato più di duecento persone.

I numerosissimi visitatori hanno affollato le sale di Palazzo Moncada, dopo avere assistito alla presentazione del libro di Anna Giannone “Come fosse un fiore, diario di una donna in pandemia”, da cui prende il via l’itinerario di riflessione che i nove artisti hanno portato avanti a Palazzo Moncada.

Dopo la presentazione del libro da parte di Grazia Visconti, i visitatori hanno potuto visitare le sale della mostra, percorrendo il tunnel, istallazione collettiva realizzata dagli artisti, in cui si trovano le opere realizzate durante il periodo della pandemia, per arrivare nella grande sala dove si trovano le opere recenti, che vogliono guardare oltre, per costruire un futuro nuovo, senza dimenticare il passato. La mostra sarà visitabile fino al 13 aprile dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.