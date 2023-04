C’è la prima mappa turistica di Delia: a realizzarla l’associazione Aps Delia con il contributo di Democrazia Partecipata

DELIA. L’Associazione di Promozione Sociale *A.P.S. Delia*, in collaborazione con alcune figure specialistiche, ha realizzato, attraverso il contributo offerto dalla *Democrazia Partecipata* la prima *Mappa Turistica di Delia*.

Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il progetto prevedeva la realizzazione di due mappe, quella classica del centro abitato e quella del territorio circostante. Riguardo al centro storico sono stati indicate le maggiori evidenze architettoniche della città, con le ricostruzioni in 3D degli edifici più importanti di Delia. Sono stati tracciati anche due tra i tanti possibili itinerari turistici.

Oltre alle classiche legende, le due mappe sono coadiuvate da immagini e testi espositivi aggiornati secondo le ultime scoperte storiche. Lo stesso schema e attenzione è stata posta per la realizzazione della mappa turistica del territorio di Delia che risulta altrettanto interessante dal punto di vista storico, archeologico e naturalistico, basti pensare solamente alla Valle del Paradiso con il Castello come punto di maggiore attrazione turistica. Le due mappe, presto saranno disponibili in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Delia oltre ad altre due versioni semplificate.