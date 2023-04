Caltanissetta, per gli amanti dell’Alfa Romeo tre giorni tra convegni e raduni del Club “Ugo Sivocci”

Fervono grandi novità per il Club Alfa Romeo “Ugo Sivocci” che lo scorso 16 Aprile ha partecipato al raduno Alfa Romeo organizzato per l’Aci Storico Festival 2023 dalla Scuderia del Portello in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo, nello storico tempio della velocità dell’Autodromo di Monza.

Al Raduno record hanno partecipato 560 Alfa Romeo tra storiche, youngtimer, moderne e racing – sia di Club sia singoli proprietari – provenienti da 12 Paesi in Europa e oltre 8.000 spettatori che hanno celebrato i 60 anni dell’Autodelta e il centenario del Quadrifoglio.

Del club siciliano presenti due equipaggi: una Stelvio guidata da Marco Baruzzi e Luigi Licata ed una Giulia guidata da Fernando Barbieri e Salvatore Gallea.

Durante la manifestazioni è stata numerosa la presenza di tantissimi piloti che hanno fatto sognare gli appassionati come Andrea De Adamich, Carlo Facetti, Tamara Vidali e tantissimi altri personaggi illustri che hanno reso unico la giornata brianzola.

Durante la giornata alla presenza di Giorgio Sivocci, nipote di Ugo Sivocci primo pilota a vincere con il quadrifoglio 100 anni fa un titolo internazionale, si è conferita la Presidenza onoraria del club ad Andrea De Adamich, che dopo la scomparsa di Nino Vaccarella già presidente onorario ne diventa il nuovo Presidente ad honorem.

Emozioni, sorrisi e strette di mano hanno accompagnato la giornata dei rappresentanti del club, con la sorpresa, tra i tantissimi club presenti a Monza, di essere premiati per i 100 anni del Quadrifoglio per aver divulgato in questi anni tra i ragazzi il nome di Ugo Sivocci e del Quadrifoglio Alfa Romeo.

A tal proposito il club coglie l’occasione di comunicare che il 6-7-8 Maggio organizzerà una tre giorni all’insegna del Quadrifoglio così suddivisa:

Sabato 6 maggio alla presenza di Sivocci, inaugurazione di una mostra storica con giornali dell’epoca (1923), materiale storico e automobili Alfa Romeo presso la sede del club, sita a San Cataldo (Cl) in via Mimiani 81 a partire dalle ore 17:30

Domenica 7 Maggio raduno dinamico con visita alle tribune di Cerda e al museo targa Florio di COLLESANO gestito dal curatore Michele Gargano.

Lunedì 8 Maggio convegno studio presso l’IISS “Mottura” di Caltanissetta alla presenza di:

Giorgio Sivocci, nipote del pilota Ugo, vincitore della Targa Florio il 15 Aprile 1923 per la prima volta con il Quadrifoglio sulla calandra,

Marco Fazio Stellantis Heritage – Alfa Romeo Classiche Historical Services manager e Clubs coordinator,

Salvatore Falzone Commissario della Polizia di Stato;

Chico Paladino Florio, erede Florio

Nelle foto: la cerimonia di premiazione a Monza e del conferimento della presidenza onoraria ad Andrea de Adamich