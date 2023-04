Caltanissetta. Gran successo per il gruppo di lettura “Incontriamoci Venerdì” nell’atelier di Carlo Sillitti

CALTANISSETTA. Molte persone in piedi ad ascoltare le proposte artistiche e culturali del gruppo di lettura ” Incontriamoci Venerdì “, eccezionalmente realizzato ieri sera, ai piedi della scalinata Lopiano, nel meraviglioso atelier dello scultore Carlo Sillitti. ” Nonostante la contemporaneità con altre pregevoli iniziative culturali in città, in effetti abbiamo avuto un pubblico semplicemente eccezionale – commenta uno dei conduttori, Gianfranco Cammarata “

” Ed è stata una serata veramente ricca di stimoli e di proposte molto variegate, ma tutte di alta qualità ” – continua l’altra conduttrice del gruppo, Grazia Visconti.

Ospiti della serata sono stati: il cantautore Giuseppe Rapè, il quale ha proposto un brano di Lucio alla e alcuni suoi inediti; il laboratorio teatrale di Aldo Rapè, il quale ha proposto, insieme a uno stuolo di attrici e attori, una pièce teatrale sul tema dei Carusi caduti nelle miniere e il pianto delle loro madri.

Inoltre, le opere pittoriche di Stefano Caruano sono state commentate dal critico d’arte Alberto Tricoli, lo scrittore Massimo Sanfilippo ha proposto, come un racconto breve, una barzelletta, Gianfranco Cammarata ha letto una poesia di Warsan Shire ed Elio Cirrito ha proposto una lettura di don Tonino Bello. La serata è stata conclusa con la messa in scena di una poesia di Bernardino Giuliana da parte del duo Aldo e Giuseppe Rapè.