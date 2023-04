Caltanissetta, Giornata della Terra: Plastic Free “recupera” dalle strade cicche di sigarette e rifiuti ingombranti

In occasione della “Giornata della Terra” i volontari di Plastic Free Caltanissetta si sono riuniti in Piazza Falcone Borsellino per scandagliare la zona e raccogliere i rifiuti che cittadini, manifestando uno scarso senso civico, hanno abbandonato a terra invece che affidarli agli appositi cestini.

In poche ore numerosi rifiuti – alcuni dei quali ingombranti – sono stati recuperati e smistati in appositi sacchi per la raccolta differenziata.

Una manifestazione, quella di Caltanissetta, che in parallelo si è svolta in molte città d’Italia per sensibilizzare la collettività sul rispetto dell’ambiente e rendere il proprio territorio più pulito.

Pneumatici usurati, segnali di indicazione stradale, pezzi di legno provenienti da cassette per frutta e tante cicche di sigarette tra le aiuole.

“Mi rammarica che i volontari abbiano trovato così tante cicche abbandonate per strada – ha commentato l’assessora del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro -. Confidando nel buon senso dei fumatori, la città è stata riempita di cestini che permettono di spegnere e gettare la cicca negli appositi contenitori senza abbandonarla per strada”.

“Nel 2023 non è accettabile che i fumatori scelgano ancora di gettare i mozziconi delle proprie sigarette a terra causando inquinamento e degrado” hanno concluso i volontari di Plastic Free.