A Delia in programma corso per rinnovo del certificato di abilitazione per l’uso e l’acquisto di fitofarmaci

DELIA. Prosegue l’attività promossa dall’amministrazione comunale in favore del settore agricolo locale. Il sindaco Gianfilippo Bancheri in queste ore ha reso noto che il Dirigente dell’Ipa di Caltanissetta Dott. Giuseppe Calafiore ha comunicato le date per il rinnovo del certificato per l’abilitazione all’uso e all’acquisto dei prodotti fitosanitari.

Il corso sarà tenuto il 18, 20 e 27 aprile ’23 presso l’Aula Consiliare del Comune. “Ciò dimostra ancora una volta con fatti tangibili il lavoro che abbiamo fatto e faremo per lo sviluppo e la crescita del nostro settore agricolo che costituisce una voce importante per l’economia della nostra comunità”