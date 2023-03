Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la commercializzazione con marchio di qualità europeo delle Pesche di Delia IGP

DELIA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri ha annunciato che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per iniziare a commercializzare il prodotto deliano d’eccellenza (Pesche Nettarine) con il marchio di qualità europeo “Pesca di Delia” IGP. Il territorio interessato definito la culla di coltivazione è delimitato dalle due Province di Caltanissetta e Agrigento con i seguenti Comuni:

Delia, Caltanissetta , Serradifalco , Sommatino , Riesi , Butera, Mazzarino, Canicattì , Castrofilippo , Naro, Campobello di Licata e Ravanusa .

Tutti coloro i quali intendono iscriversi devono produrre la documentazione necessaria entro il 15 Aprile 2023. A proposito del problema nato in merito alle royalty o diritti di costituzione gli addetti ai lavori stanno lavorando per risolvere questo aspetto nel miglior modo possibile, evitando le sanzioni per coloro i quali sono privi dei suddetti diritti.

Per ulteriori informazioni sul piano tariffario, sul disciplinare di produzione e sulle varietà inserite nel disciplinare potete rivolgervi al Dott. Antonio Gallo e al Dott. Stanislao Genova che hanno portato con serietà e caparbietà sin dall’inizio questo progetto di notevole importanza per lo sviluppo e la crescita economica del territorio.