San Cataldo. Ribalta internazionale per le Tenute Lombardo al Prowein di Dusseldorf in Germania

SAN CATALDO. Ribalta internazionale, l’ennesima, per Tenute Lombardo, la rinomata casa vitivinicola sancataldese che ormai ha acquisito notorietà non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. In questo senso, la casa vitivinicola sancataldese con i suoi impareggiabili vini e prodotti, sarà protagonista al Prowein di Dusseldorf in Germania, dal 19 al 21 marzo.

Per la casa vitivinicola sancataldese un’occasione in più per far conoscere ed apprezzare al grande pubblico i propri prodotti legati alle nuove annate. Dunque, primo appuntamento al Prowein 2023 a Düsseldorf dal 19 al 21 Marzo presso la Hall 17 – Line A18-Location 9.