San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Scesi in piazza per ribadire la necessità di una maggiore attenzione nei confronti della Sanità sul nostro territorio”

SAN CATALDO. “La Provincia di Caltanissetta è scesa il piazza per il quarto Policlinico siciliano. Anche San Cataldo era presente!”, lo ha affermato il sindaco Gioacchino Comparato. “Abbiamo partecipato per ribadire la necessità di una maggiore attenzione nei confronti della Sanità sul nostro territorio. Sono convinto che serva l’impegno da parte di tutti, anche perché sul tema della salute non possono esserci bandiere o titubanze. La battaglia sul Policlinico a Caltanissetta significa ricominciare ad investire in un territorio spesso dimenticato.

Durante la nostra assemblea del 27 febbraio scorso, lo abbiamo ribadito con fermezza: dobbiamo opporci tutti alla “desertificazione sanitaria” che sta colpendo il nostro territorio.

Stamattina ho potuto notare una grande partecipazione di giovani e adulti, studenti e cittadini, sarebbe bello che questo entusiasmo, questa determinazione non venisse frustrata.

Tocca alla politica, a tutta la politica dare voce e concretezza a quei studenti che chiedono di poter restare nella propria terra!”