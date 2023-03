Pallavolo Serie B2. Grande impresa della Traina vittoriosa 1-3 in trasferta contro la Fidelis Torretta

Grandissima vittoria esterna della Traina sul campo della Fidelis Torretta, quarta in classifica e squadra che non perdeva da otto gare di fila. In Calabria le ragazze del presidente Oriana Mannella, dopo un avvio difficile nel quale hanno perso 25-18 il primo set, nel secondo hanno avuto modo di pareggiare i conti contro le insidiose padrone di casa imponendosi di misura 23-25.

La conquista del secondo set ha cambiato il corso della gara perchè la Traina ha preso fiducia e ha cominciato ad imporre il proprio ritmo alle avversarie che hanno perso la baldanza del primo set. In un terzo set combattuto, le nissene si sono imposte 21-25.

Infine, nel quarto set, ancora Traina sugli scudi e ancora Torretta costretta ad inseguire le nissene che, a quel punto, hanno preso decisamente fiducia riuscendo ad imporre la loro legge anche in Calabria dove, finalmente, hanno ottenuto il loro primo successo stagionale. La Traina si è imposta 20-25 nel quarto set chiudendo un match con un inizio amaro e un finale decisamente dolce per le ragazze di Scollo e Montagnino.