Pallavolo femminile B2. Quinta vittoria di fila per la Traina: travolta la Stefanese 3-0 al Pala Cannizzaro

Quinto successo consecutivo della TRAINA SRL che, confermando il pronostico della vigilia, si impone con un netto 3 a 0 sulla Stefanese. Dopo il successo di Torretta le ragazze care al presidente Oriana Mannella davanti al pubblico amico viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e, nonostante qualche problema di formazione, si sono imposte in 51 minuti di gioco.

Nelle fila nissene sono rimaste in panchina Nicoletta De Luca e Sara Miceli, bloccate in settimana dalla fastidiosa influenza di stagione, ma le rotazioni viste durante la gara non hanno scalfito il livello tecnico della squadra tanto è vero che il risultato non è mai stato messo in discussione.

Infatti il I e III set è stato letteralmente dominato dalle padrone di casa e il II è rimasto in bilico (con La Mattina e compagne che hanno imposto un paio di accelerazioni e le messinesi coraggiosamente a inseguire grazie anche ad alcuni errori in ricezione delle padrone di casa) fino al 18 pari quando Angilletta e compagne hanno ripreso a macinare gioco riducendo al minimo gli sbagli.

Francesca Scollo ha schierato un sestetto iniziale composto da Jennifer D’Antoni opposta alla palleggiatrice Noemi Spena, Alessia Angilletta e Martina Escher di banda, Valeria La Mattina e Diana Ferraloro centrali con Lorena Tilaro libero.

Dal secondo set in poi la seconda palleggiatrice Milly Apruti ha preso in pianta stabile il posto di Noemi Spena, mentre nel terzo è stato dato spazio ad una rinfrancata Nicole Ferrarini (reduce dalle buone notizie che sono arrivate dall’ultima visita di controllo) che è subentrata a Martina Escher.

Inoltre due lunghi spezzoni di partita nel I e III parziale hanno premiato le giovanissime Marta Zaffuto (al posto di Alessia Angilletta) ed Eleonora Porovecchio (che è entrata come ruolo impone al posto di Lorena Tilaro).

Nelle fila della Stefanese qualche problema in corso d’opera per il tecnico Maurilio Anfuso che è stato costretto a sostituire sul finire del I set la giovane palleggiatrice titolare Elena Cicoria con Marta Todaro.

In casa TRAINA SRL sono andate ancora una volta in doppia cifra Jennifer D’Antoni (MVP), Alessia Angilletta (56% di positività ed efficienza in attacco) e Valeria La Mattina (5 muri-punto e 56% di positività ed efficienza in attacco) ma, è stato anche confermato il trend delle ultime settimane con tutta la squadra che sta crescendo in consapevolezza (nonostante qualche acciacco fisico) con una menzione particolare per Lorena Tilaro (71% di positività e 64% di efficienza in ricezione).

Naturalmente questi dati devono tenere conto del valore dell’avversario mentre ora il calendario riserva alla TRAINA SRL due trasferte (Comiso e CUS Catania) con quozienti di difficoltà diversi: ma gli obbiettivi fissati non ammettono distrazioni o rallentamenti perché le “grandi” in vetta continuano a correre e chi si ferma corre il rischio di rimanere definitivamente attardato.

Questo il dettaglio della gara di sabato 11/03/2023 disputata al PalaCannizzaro:TRAINA SRL CL – STEFANESE 3 – 0 (25/8; 25/20; 25/10)

TRAINA Albaverde: Angilletta 14, Ferraloro 8, Zaffuto, D’Antoni 16, Apruti 3, Spena (K) 1, Escher 3, Ferrarini 1, La Mattina 11, Tilaro (L1) Porrovecchio (L2). NE: De Luca, Miceli. All. Scollo – Montagnino

Stefanese: De Kunovich, Cicoria, Giaconia, Todorova, Russo (K), Marcello, Todaro, Appigadoo, Gambarotto (L). NE Calì, Giambona. All. Anfuso .

Arbitri: Laura Incognito e Giuseppe Pampalone entrambi di Palermo