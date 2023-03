Pallavolo femminile B2. In Calabria la Traina cerca il successo sull’insidioso campo del Torretta

Nel campionato di pallavolo femminile di serie B2 è in trasferta che la Traina va in cerca di certezze e di punti per continuare a rimanere in ballo nelle primissime posizioni di classifica. In quest’ottica l’impegno di Torretta di Crucoli costituisce quindi uno snodo cruciale per misurare le ambizioni della formazione guidata da Francesca Scollo e Carina Gotte.

L’incontro in terra calabra è il match clou della quinta giornata di ritorno del girone M della serie B2 e vede di fronte le padrone di casa, appaiate all’Ericina in quarta posizione, a quattro lunghezze dalle nissene che occupano il terzo posto in classifica ad un punto dal Crotone e a quattro dallo Zafferana. Inutile quindi sottolineare l’importanza che il match riveste per entrambe le squadre.

Murru e compagne sono in serie positiva da otto giornate ed in casa sono state sconfitte solo una volta al tie-break dal Crotone (era l’ottava giornata di andata).in otto incontri disputati. Tra le mura amiche devono comunque ancora incontrare Zafferana ed Ericina.

Spena e compagne dal canto loro in terra calabra hanno raccolto solo un punto in due gare e si recano a Torretta per sfatare il tabù che le vedi sempre sconfitte negli scontri di alta classifica lontano dalle mura amiche.

All’andata si impose la TRAINA SRL per 3 a 0, rischiando solo nel terzo set vinto ai vantaggi, ma in terra calabra bisognerà però misurare quanto influirà il fattore campo e la determinazione della formazione crucolese compatta e coriacea al di là della panchina corta.

In vista della trasferta di Torretta in casa della formazione cara al presidente Oriana Mannella è stato modificato il programma settimanale degli allenamenti con la squadra che partirà alla volta di Crotone venerdì per alloggiare in un albergo della costa ionica.

Sabato mattina è in programma una breve rifinitura al Palapicasso dove nel pomeriggio con inizio alle ore 17:30 avrà inizio il match con la Fidelis Torretta.

La gara sarà diretta da Cristian Sgueglia e Claudio Rossi della sezione arbitrale campana.