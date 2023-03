Mussomeli, al “Virgilio” incontro su Bullismo e Cyberbullismo

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA)- In continuità con gli interventi promossi sulle tematiche Bullismo, cyberbullismo e rischi della rete, il Comune di Mussomeli nella persona l’assessore alle politiche sociali, Daniele Frangiamore, in sinergia con l’Istituto Virgilio di Mussomeli, ha organizzato un nuovo incontro dedicato ai ragazzi del Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo linguistico, Istituto Agrario ed Istituto Alberghiero.Sono intervenuti all’incontro la professoressa Giardina in qualità di referente bullismo e cyberbullismo dell’IISS Virgilio, l’assessore Frangiamore e una rappresentanza dell’ufficio servizi sociali del comune, retto dalla dottoressa Annamaria Annaloro, l’ispettore della Polizia Postale Giovanni Fasciana e l’assistente capo Luca Mammano. A momenti di formazione si sono alternati momenti di riflessione con interventi coinvolgenti e profondi da parte dei relatori e dei ragazzi. L’incontro, tenutosi presso l’auditorium Lillo Zucchetto, ha voluto mettere in evidenza l’importanza di fare rete, di informare e formare, di proteggere e proteggersi attraverso uno sguardo attento alla normativa e ai comportamenti corretti da seguire per non cadere nei rischi del web.