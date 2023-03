Italia, pubblicato il Catalogo dei 18 cammini religiosi: ecco dove si trovano

Nelle pagine dedicate al Fondo per i cammini religiosi e nella Sezione Amministrazione Trasparente, è disponibile il Decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del 23 marzo 2023 (prot. 5745/23) con il quale viene ufficialmente costituito il Catalogo dei cammini religiosi italiani.

Si tratta di una misura attuativa del Fondo per i cammini religiosi, avviata con l’Avviso pubblico del 28 novembre 2022 per manifestazione di interesse all’inserimento nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani” ai fini dell’attuazione dell’art. 5, comma 1 lett. a), del decreto 23 giugno 2022 del Ministro del turismo.

In allegato al Decreto appena pubblicato è riportato un primo elenco dei cammini religiosi per i quali, in seguito all’istruttoria condotta, è stato verificato il possesso dei requisiti per l’inserimento nel catalogo.

L’Avviso per manifestazioni di interesse, rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti religiosi attivi nella organizzazione, gestione e promozione dei Cammini religiosi, non prevede scadenza ed è sempre possibile presentare candidature per l’inserimento di ulteriori percorsi nel Catalogo.

Il Catalogo dei cammini religiosi italiani sarà presto integrato nel portale Italia.it e oggetto di apposite iniziative di promozione.

I cammini inclusi nel catalogo saranno, inoltre, coinvolti nelle iniziative di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici ricadenti sui percorsi che saranno attivate in seguito alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico.

Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina dedicata al Fondo per i Cammini religiosi.

Si tratta di:

Cammino di San Francesco di Paola Cammino di San Giacomo in Sicilia

Santuario Madonna del Carmelo Cammino della pace

Via Romea Germanica Cammino dei Cappuccini

Cammino di San Benedetto Cammino di San Vili

Cammino del Perdono – Sui passi di Celestino Cammino di San Colombano

La Via dei Santuari Mariani nell’Anello del Nisi Sentier Transfrontalier

Cammino di Santu Jacu Romea Strata

Via Francigena Via Francigena Renana

Cammino di don Tonino Cammino del Salento

Via di Francesco nel Lazio Cammino di San Giorgio Vescovo

Cammino Materano – Sei vie di fede nel Sud Italia Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna

Cammino Francescano della Marca Cammino dei Protomartiri Francescani

Cammino minerario di Santa Barbara Via di Francesco per Gerusalemme

Sentiero dei Fioretti Di qui passò Francesco… con le ali ai piedi

Cammino di Oropa Cammino di San Nilo

Cammino di San Bernardo delle Alpi Cammino di San Carlo

Cammino di San Pellegrino Cammino di Hasekura e dei martiri giapponesi

Cammino di San Bartolomeo