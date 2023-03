Investita mentre stava andando a fare la spesa: morta sul colpo una cinquantenne

Una donna di 50 anni, residente nel quartiere Ciaculli, a Palermo, è stata investita, mentre stava andando a fare la spesa, da un’auto ed è morta dopo essere stata trascinata per una ventina di metri. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di via Oreto, in direzione Catania all’altezza del distributore Q8.

Sul luogo nel quale è avvenuto l’incidente si sono portati i medici del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale sezione infortunistica. Il conducente dell’auto dopo l’impatto ha riportato lievi ferite ed è stato portato al pronto soccorso. (ANSA).