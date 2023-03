Governo, Salvini “Più ci attaccano più siamo uniti”

MILANO (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni fa un grande lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo alla prima giornata della scuola politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, “Con Giorgia ci sentiamo tutti i giorni, ieri, anche se lei era a Bruxelles, ci siamo sentiti – ha aggiunto Salvini -. Più cercano di dividerci, più ci uniscono”.

“La Lega è centrale”, anche in Europa, “mentre qualche altro italiano in Ue non fa gli interessi dell’Italia”, ha detto ancora il leader del Carroccio.

Sulle infrastrutture ha sottolineato: “Pensate che il Ponte sullo Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese. Che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto risparmio ambientale”.

