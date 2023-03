Caltanissetta, talenti della Fly Dance spiccano a Danzinfiera di Firenze e al World of Dance di Parigi

Tanti successi e borse di studio di livello internazionale per i ballerini della scuola Fly Dance di Caltanissetta

Avere il ritmo nel sangue e saperlo esprimere con il linguaggio del corpo portando in scena un eccezionale coerografia.

È quanto hanno fatto i ballerini della ASD FLY DANCE di Caltanissetta che, accompagnati dall’insegnante Alba Bifarella dal 24 al 26 Febbraio, sono volati a Fortezza da Basso (Firenze) per partecipare a “DanzainFiera”, il più grande evento internazionale dedicato alla danza.

Si tratta di Gabriele Privitera, Andrea Giordano, Elide Alessi, Beatrice Granatelli, Federica Ricotta, Benedetta Sfalanga, Flavia Mugavero, Francesca Castellana e Monica Miraglia.

Al termine della manifestazione i ballerini sono tornati a casa con un prezioso bagaglio di esperienze ma per tre di loro anche con un piccolo gioiello che consentirà di poter illuminare sempre più il loro "sogno nel cassetto".

















Andrea Giordano ha ottenuto una borsa di studio alla FINI DANCE DI NEW YORK nel periodo tra il 22 e il 31 agosto, Federica Ricotta alla MC NEW YORK URBAN PROJECT e Gabriele Privitera alla Dance on the Sea a Termoli. Un ulteriore riconoscimento è andato alla scuola di danza di cui Alba Bifarella è anche direttrice artistica, si tratta della borsa di studio per frequentare in formula open lo stage Florence Summer dance Inside con la direzione artistica del Maestro Alex Atzewi.

Per la scuola di danza nissena, però, non è l’unico riconoscimento ottenuto dai suoi ballerini a livello internazionale. Lo scorso ottobre, infatti, cinque ragazzi sono stati selezionati per partecipare alla Megacrew che, insieme alla scuola di danza siracusana Mothanz’Art studios di Tatiana e Morena Bonnici, è volata fino al World of dance Parigi. Al termine della competizione internazionale di danza, collegata al programma televisivo americano della NBC con Jennifer Lopez, i ragazzi hanno ottenuto un meritatissimo quinto posto. Un piazzamento che è valso quanto la gloria di una medaglia dato che alla competizione di danza tra le più popolari d’Europa erano presenti le 28 più talentuose scuole internazionali. A portare avanti l’onore e il pregio della scuola nissena nella capitale francese sono stati Miriana Giacone, Gabriele Privitera, Simone Cataldo, Daniele Dimarco e Dennis Carletta.