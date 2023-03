Bagnaia vince il Gp del Portogallo, Bezzecchi terzo

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia, dopo la sprint race di ieri, vince anche il Gran Premio del Portogallo a Portimao, prima tappa del Mondiale 2023 della MotoGp. Dietro la Ducati del torinese campione in carica si piazzano l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 687 millesimi e l’altra Ducati targata Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, che finisce al terzo posto con un distacco di 2″726. Le moto italiane monopolizzano la Top 5 visto che ai piedi del podio si piazza la Desmosedici del team Prima Pramac affidata a Johann Zarco a più di 8″, quindi un’altra Ducati, quella Gresini Racing di Alex Marquez. Sesto e settimo posto per le Ktm di Brad Binder e Jack Miller, non riesce a fare meglio dell’ottava piazza Fabio Quartararo su Yamaha, davanti all’altra Aprilia di Aleix Espargarò mentre chiude la Top Ten la prima delle Honda, quella in mano ad Alex Rins col team LCR. Fuori dai giochi Marc Marquez, che in avvio di gara travolge in curva il portoghese Miguel Oliveira.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).