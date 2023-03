Arriva la bella stagione: cresce la domanda di lavoratori nella ristorazione

Buone notizie per i lavoratori della ristorazione: da marzo ripartono le assunzioni di camerieri e altri professionisti del settore.

Come tutti gli anni, la bella stagione porta lavoro per gli operatori del settore della ristorazione. Con l’aumento del turismo nei mesi primaverili ed estivi crescono anche le opportunità di impiego per camerieri e altri professionisti dell’Ho.Re.Ca.

Ma c’è di più. Secondo le previsioni elaborate dagli analisti di Unioncamere e di ANPAL, da qui ai prossimi cinque anni si stima una richiesta di 750-860 mila unità nell’intero comparto del turismo (accoglienza e ristorazione). Un dato positivo destinato ad avere un’importanza rilevante nell’ambito del mercato occupazionale.



I candidati che fossero interessati a trovare lavoro come camerieri possono trovare supporto nei servizi offerti da camerieri.it. La filiale digitale dell’agenzia per il lavoro Jobtech è infatti un eccezionale punto di incontro tra la domanda e l’offerta di impiego per il settore. Gli annunci pubblicati aiutano talenti con ogni livello di esperienza a cercare le opportunità di occupazione che meglio si adattano alle loro competenze e al loro bagaglio formativo.

I candidati hanno la possibilità di caricare il proprio curriculum e di rendersi immediatamente visibili agli occhi dei datori di lavoro, aumentando così possibilità di successo nel processo di ricerca e selezione. Il periodo, del resto, è quello giusto.



A partire dal mese di marzo le assunzioni di camerieri e altri professionisti della ristorazione sono infatti destinate ad aumentare in maniera significativa. Le statistiche parlano di una crescita dell’occupazione tra lo 0,9% e l’1,4% in tutta l’industria del turismo. La domanda maggiore, come è facilmente prevedibile, sarà maggiore nelle aree a forte vocazione turistica, come le città d’arte, le località di mare e quelle di montagna.

Trovare lavoro come camerieri può essere quindi un’occasione da cogliere per iniziare a muovere i primi passi in un settore dinamico come si sta mostrando quello dell’ospitalità. L’importante è acquisire e sviluppare le competenze necessarie per svolgere la professione con successo. Ad esempio, per essere bravi camerieri è importante avere buone doti di comunicazione per relazionarsi in maniera adeguata con i clienti, conoscere almeno una lingua straniera (in primo luogo l’inglese), sapere gestire i momenti di stress ed essere in grado di gestire gli ordini e i pagamenti.

Frequentare dei corsi professionali di avviamento alla professione potrebbe essere pertanto un ottimo punto di partenza per aumentare le chance di essere assunti come camerieri in ristoranti, bar e pizzerie.