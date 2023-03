Anche a San Cataldo il Policlinico universitario a Caltanissetta sta suscitando grande interesse

SAN CATALDO. Il policlinico universitario a Caltanissetta sta suscitando un notevole interesse grazie al grande coinvolgimento dei cittadini e delle autorità competenti, ma anche grazie al supporto dei Sancataldesi che si sono schierati a favore dell’apertura del policlinico nella città nissena piuttosto che a Enna.

La battaglia per l’apertura del policlinico è stata portata avanti con grande determinazione da centinaia di cittadini privati, forze politiche e autorità competenti. È stato creato un gruppo facebook “Poli-CL-inico universitario Caltanissetta” e un gruppo WhatsApp con oltre 540 partecipanti e migliaia di condivisioni dei post sull’argomento.

Anche i Sancataldesi hanno contribuito in modo significativo alla causa, con gruppi, forze politiche e persone che si sono schierati a favore dell’apertura del policlinico a Caltanissetta piuttosto che a Enna. In particolare, il gruppo facebook San Cataldo ripartiamo insieme, capeggiato da Claudio Lipari, ha permesso di diffondere l’argomento tra oltre diecimila persone, spiegando i benefici che l’apertura del policlinico potrebbe portare anche per l’ospedale di San Cataldo.

Il giovanissimo Alberto Crucillà, sancataldese del gruppo di lavoro ha portato le istanze del gruppo in un’assemblea cittadina sulla sanità tenutasi a San Cataldo il 27/02/2023, a dimostrazione del sodalizio tra le due città che stanno cercando di portare avanti una battaglia che favorirà tutta la provincia del Nisseno.

Gianfranco Cammarata ha espresso la necessità di dotare il territorio del nisseno di una realtà che abbia la funzione di alzare i livelli delle prestazioni sanitarie e dare sostegno, diretto e indiretto, a una economia che langue. Il territorio ha tutte le caratteristiche e le strutture che sono necessarie e propedeutiche alla istituzione del Policlinico, a partire dalla presenza dell’Università pubblica con il corso di laurea in Medicina, che l’ospedale S.Elia e Raimondi è un DEA di II° livello, che ospitiamo centro di eccellenza formativa quale il CEFPAS, che abbiamo una base di elisoccorso, tutto quello, insomma, che è propedeutico alla istituzione del Policlinico di Caltanissetta.

Tanti altri sono i Sancataldesi che si stanno dando da fare per il Policlinico. L’apertura del policlinico a Caltanissetta rappresenta un grande passo avanti per la sanità locale e per l’intera economia del territorio, e il coinvolgimento dei cittadini e delle autorità competenti dimostra la grande volontà di fare del bene alla propria comunità.