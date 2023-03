Aggredisce coetano a colpi di balestra e machete: arrestato per tentato omicidio

Ha discusso con un amico in casa e lo ha ferito lanciandogli un dardo al collo con una balestra professionale per poi infierire colpendolo più volte alla schiena con un machete

Il fatto è accaduto a Mesola (FERRARA) e ora il 28enne è in carcere con l’accusa di tentato omicidio, mentre la vittima in ospedale al Sant’Anna di Cona con una prognosi grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le persone coinvolte sono due conoscenti, entrambi di 28 anni e mesolani. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sul fatto coordinati dal pm Ciro Alberto Savino, sembra che la lite tra i due sia stata originata da questioni di droga.

Il ragazzo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio e possesso di droga: in casa i carabinieri gli hanno poi trovato diverse dosi di stupefacenti.