Usa, strage in villaggio del Mississippi: uomo uccide sei persone, anche la ex moglie

Un uomo armato di pistola ha ucciso sei persone in Mississipi, Stati Uniti. Tra le vittime la ex moglie e il patrigno, con colpi sparati in diverse località di una piccola città rurale vicino al confine di stato del Tennessee.

Lo sceriffo della contea di Tate, Brad Lance, afferma che gli investigatori non hanno ancora un movente dietro la furia di quanto accaduto qualche ora fa ad Arkabutla. Gli omicidi sono avvenuti in un minimarket e in due case a poche miglia l’una dall’altra. Arrestato il killer, Richard Dale Crum, 52 anni