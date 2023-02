Ucraina, Meloni: “Kiev non sarà sola, Italia al suo fianco. Nostro dovere lavorare per una pace giusta”

“L’Ucraina non è e non sarà sola, perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l’identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare ad una “pace giusta”. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L’Italia è dalla loro parte.”.

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione dell’anniversario della guerra in Ucraina.