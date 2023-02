San Cataldo. Il 1° marzo prosecuzione del Consiglio comunale con sette punti all’ordine del giorno

SAN CATALDO. Il presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore ha convocato per oggi 1 marzo alle ore 18,30 la massima assise civica. Questo l’ordine del giorno da discutere:

1. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO “CENTRO SINISTRA SANCATALDESE”: LOMBARDO MAURIZIO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA FRANCESCA E IMERA MARCO CATALDO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “LE SPIGHE”: LUPICA MARIO, FULCO CHIARA MARIA E EMMA MASSIMO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”: BELLA ADRIANO, NARO CINZIA E ALU’ DAVID RELATIVA AL POTENZIAMENTO DELLE MISURE A TUTELA DEGLI SPORTIVI IN VIA MIMIANI

2. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE “LE SPIGHE” : LUPICA , FULCO , EMMA SULL’ INVITO ALLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO BANDO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI “SPONSOR” O DI “ADOTTANTI” PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

3. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO “CENTRO SINISTRA SANCATALDESE”: LOMBARDO MAURIZIO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA FRANCESCA E IMERA MARCO CATALDO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “LE SPIGHE”: LUPICA MARIO, FULCO CHIARA MARIA E EMMA MASSIMO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”: BELLA ADRIANO, NARO CINZIA E ALU’ DAVID, PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA FUNZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE GRIGIE E NERE PER CAMPER E CARAVAN

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI BELLA – LOMBARDO- MANGIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DI UN NUOVO “REGOLAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI: DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO ” E DEL GRUPPO “LE SPIGHE ” RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATIVO

6. COSTITUZIONE CONSULTA POPOLARE SULLA SALUTE E SANITÀ DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

7. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DELLA LEGALITÀ.