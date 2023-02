SAN CATALDO. Per la giornata di domani venerdì 10 febbraio, scuole chiuse a San Cataldo per allerta meteo. Lo ha confermato il sindaco Gioacchino Comparato.

Già nella giornata di ieri le scuole di ogni ordine e grado erano rimaste chiuse a San Cataldo, per cui, per la seconda giornata consecutiva, avverrà ciò. Il sindaco ha sottolineato che continua l’allerta meteo arancione nel territorio anche per le prossime ore e che la sicurezza dei cittadini e dei ragazzi viene prima di tutto.