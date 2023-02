Primarie del Partito Democratico a Mussomeli

AMUSSOMELI – nche a Mussomeli, così come in quasi tutti i comuni d’Italia, si terranno le Primarie del Partito Democratico. Ne dà notizia il Circolo Pd locale: “Domenica prossima, 26 febbraio, si terranno in via Palermo 68 (nei locali dell’ex Tropical Bar), le Primarie del Partito Democratico. Si può votare solo nella giornata di domenica, dalle 8:00 alle 20.00. Si tratta di elezioni aperte anche ai non iscritti e per votare basterà presentarsi muniti di valido documento d’identità. Potranno votare anche i minori, dai 16 anni in su. Anche i cittadini residenti ad Acquaviva Platani potranno votare presso il seggio allestito a Mussomeli. I partecipanti alle Primarie saranno chiamati a decidere chi, tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, dovrà essere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.