Precisazione della Nissa: “Arialdo Giammusso non avrà alcuna carica all’interno della società, né sarà socio della stessa”

Ultimora Nissa. La società biancoscudata, in merito alla notizia secondo cui i tifosi della Nissa hanno manifestato entusiasmo per l’imminente ritorno in società dell’ex presidente Arialdo Giammusso, ha inteso fare alcune precisazioni affidandole ad una nota del proprio ufficio stampa.

In particolare, è stato rilevato: ” In relazione a quanto recentemente pubblicato dal vostro giornale, si precisa che al momento non è previsto alcun rientro in società dell’ ex presidente Arialdo Giammusso.

Secondo quando concordato con i futuri nuovi soci e in vista della trasformazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in Società Sportiva Dilettantistica, Arialdo Giammusso non avrà alcuna carica all’interno della società né sarà socio della stessa. Il ruolo di consigliere personale del futuro presidente Luca Giovannone, non comporterà infatti l’assunzione di ruoli dirigenziali”.