Polizia scopre 1 kg di hashish per merito di un App per ordinare cibi a domicilio

Fermato dalla Polizia e trovato con addosso della droga, non voleva fornirgli il proprio indirizzo: è stato allora che i poliziotti hanno controllato il telefonino del giovane risalendo al suo indirizzo tramite un App che permetteva di ordinare cibi a domicilio. Una volta in casa del giovane i poliziotti hanno scoperto 1 kg di hashish. E’ successo a Genova. Qui un giovane è stato fermato per un controllo dai “Falchi” della Squadra mobile di Genova. L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. Alla richiesta di informazioni sul suo domicilio il ragazzo, però, tergiversava omettendo di fornire l’indirizzo.

Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno controllato il suo smartphone, sul quale era installata un’App per ordinare cibi a domicilio e da quella sono riusciti così a scoprire il suo indirizzo. Dalla perquisizione domiciliare sono venuti fuori oltre due chili di stupefacenti, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 2 bilancini di precisione. Il giovane è stato arrestato.