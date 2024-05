Francesca Donato insiste, “Angelo non s’è ammazzato”

“Angelo non s’è ammazzato”. Così l’eurodeputata Francesca Donato ripete ad alcuni amici con i quali è in costante contatto, ribadendo quando aveva detto nel primo pomeriggio subito dopo il ritrovamento del corpo del marito, Angelo Onorato, trovato all’interno della sua auto, accostata al marciapiede nella via parallela all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La donna assieme alla figlia è negli uffici della squadra mobile per essere ascoltata dagli investigatori.