Delia. Grandi emozioni in aula consiliare per lo spettacolo “L’amore ai tempi della mafia” di Salvatore Riggi

DELIA. Uno spettacolo di grande emozione, quello che s’è avuto in aula Consiliare in ricorrenza della Giornata della Legalità. Qui il giovane attore nisseno Salvatore Riggi ha proposto il suo spettacolo dal titolo “L’amore ai tempi della mafia” da lui stesso scritto e diretto.

Nello spettacolo Salvatore Riggi ha saputo coniugare, mettendoli in scena, la storia nota delle vittime della mafia e stralci inediti di vita privata, raccontando l’importanza dell’amore, in ogni sua forma, nelle storie di Falcone e Francesca Morvillo, Borsellino, Felicia e Peppino, Dalla Chiesa, Atria, Don Pino Puglisi, con lo scopo di avvicinare questi Eroi a tutti noi, cercando di umanizzarli mettendo in scena i loro pensieri, i momenti di fragilità, oltre a quelli ben conosciuti di forza, coraggio e amore per la Giustizia.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri, oltre a ringraziare lo stesso Salvatore Riggi per la qualità e lo spessore del suo spettacolo, ha anche ringraziato Daniela Rumeo che ha promosso l’evento, gli assessori presenti, il presidente del consiglio e l’assessore al ramo per l’organizzazione.

“L’Amministrazione – ha concluso Bancheri – sosterrà sempre questi momenti di crescita, di scambio di idee, di forti emozioni, nella convinzione che anche questo contribuisce alla crescita culturale e sociale di ogni singolo individuo e dell’intera comunità”.