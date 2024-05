Il candidato a sindaco Walter Tesauro ai suoi concittadini: “Scendere in campo e vincere la partita per una rinascita concreta di Caltanissetta”

Caltanissetta, la nostra amata Città, la Piccola Atene che fu, patria di eccellenze gastronomiche e della “Settimana Santa”, sta attraversando un complesso momento storico, sia a livello sociale, economico, sia a livello culturale e politico. Candidarsi alla sua guida significa dimostrale amore, vuol dire impegnarsi per curarla, proteggerla, farla rifiorire.

Caltanissetta è la mia città, la nostra città. E la prova del mio immenso amore per lei, non è solo la candidatura a sindaco, ma è testimoniata dalla serietà del programma elettorale e dalla concretezza delle azioni, proposte e condivise dalle migliori forze e competenze della coalizione di centrodestra.

Nella sincera convinzione che ogni azione politica e amministrativa debba necessariamente misurarsi con un lasso di tempo certo, con orgoglio, propongo a me e a voi, cari cittadini di Caltanissetta, non un libro di sogni, ma un programma concreto e attuabile, che possa dare in un quinquennio effettivi risultati, lontani dalle solite promesse elettorali che si vendono per conquistare il podio.

Ciò che presento a voi cittadini tutti, insieme alla coalizione di centrodestra, è una città dall’alto profilo identitario, orgogliosa e rispettosa del proprio passato, ma con una forte propensione all’innovazione.

Una città di giovani, che possa restare la casa vissuta dai nostri figli, non più costretti a emigrare; e che sia un luogo attrattivo anche per i giovani di altri territori: a Caltanissetta potranno trovare le migliori condizioni di qualità di vita, a costi accessibili e con un’offerta formativa di eccellenza.

Una città libera dalle disuguaglianze e dall’emarginazione sociale, fortemente orientata verso le politiche della salute e della prevenzione.

Una città turistica che sappia trasformare una marginale vocazione agricola in un potente motore di sviluppo economico e turistico, valorizzando l’originalità e qualità delle proprie produzioni.

Una città vivibile, con alta qualità urbana e ricca di servizi, fortemente improntata sull’eco-sostenibilità di ogni attività sia pubblica, sia privata, decorosa e con un alto livello di sicurezza reale e percepita.

Una città virtuosa con un sistema di entrate sostenibili e a misura di un cittadino contribuente, consapevole e non vessato.

Questa è la Caltanissetta che desideriamo offrire a voi cittadini, raccontandola attraverso i tredici obiettivi che mettiamo in campo e che vogliamo raggiungere.

Scendere in campo per Caltanissetta significa mettersi in gioco e vincere la partita di una rinascita concreta e duratura.