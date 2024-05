Confronto alla Coldiretti, il sindaco Gambino: “Il mio impegno per favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo, abbiamo già avviato azioni concrete”

Ho partecipato al quarto confronto tra candidati a Sindaco, promosso da Massimo Primavera e Francesco Cucurullo, rispettivamente direttore e presidente della Coldiretti Caltanissetta.

Durante il dibattito, abbiamo affrontato due tematiche di primaria importanza: l’agricoltura e la crisi idrica. Sono argomenti che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini e delle aziende nissene e che richiedono soluzioni concrete.

La gestione dell’acqua e dell’agricoltura sono principalmente di competenza regionale e nazionale, il che limita notevolmente l’impatto diretto che il nostro comune può avere senza un sostegno significativo dalle autorità superiori. In tutta la Sicilia, ci troviamo ad affrontare una serie di problematiche sistemiche: la crisi del grano, con grandi quantità di cereali stranieri che invadono il mercato locale; le condizioni precarie delle condutture idriche, che causano significative perdite d’acqua; e le dighe che, a causa della mancanza di manutenzione, non riescono a rifornire adeguatamente le riserve idriche.

In questo contesto, i sindaci si trovano ad affrontare una situazione estremamente critica. Nonostante le sfide, il nostro comune ha intrapreso negli ultimi anni diversi interventi significativi per migliorare la situazione. Tuttavia, è evidente che questi sforzi non possono bastare senza il necessario supporto da parte dei rappresentanti regionali e nazionali, i quali troppo spesso hanno lasciato i sindaci da soli a fronteggiare situazioni di emergenza.

Nel corso del mio mandato, ho sempre dato ascolto alle legittime richieste degli agricoltori, collaborando attivamente con loro per individuare strategie e interventi utili a sostenere il settore agricolo locale. Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine alla Coldiretti per il prezioso sostegno offerto alle famiglie agricole durante il difficile periodo della pandemia da COVID-19.

Durante il confronto, ho voluto evidenziare l’importanza dell’ufficio agricoltura già operativo, il quale si avvale anche di consulenze da parte di esperti esterni. Diverse iniziative sono state avviate, tra cui le direttive impartite agli uffici competenti in merito alle mense scolastiche, un ambito fondamentale per promuovere una corretta alimentazione fin dalla giovane età e per dare impulso alle aziende locali.

Riguardo ai percorsi DECO e IGP, ho chiarito che, sebbene non siano facili da avviare, la DECO è già stata implementata e si stanno valutando ulteriori opportunità per valorizzare i nostri prodotti tipici a livello regionale e nazionale.

Un ulteriore punto evidenziato riguarda la questione delle pese pubbliche: attualmente, ne abbiamo individuate tre, ma l’obiettivo della mia amministrazione è di metterne a disposizione due il prima possibile, al fine di garantire un supporto adeguato agli agricoltori del territorio, in tal senso abbiamo già avviato interlocuzioni con i soggetti interessati.

Nel mio impegno per favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo, abbiamo già avviato azioni concrete, come l’assegnazione dell’ex azienda Mimiani per promuovere l’inserimento di giovani imprenditori agricoli attraverso forme di cooperazione. Questa iniziativa è stata inclusa nel piano PN Metro, che prevede un finanziamento di 10 milioni di euro, con l’obiettivo di riutilizzare anche beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità produttive e sociali.

Per quanto riguarda la gestione dell’approvvigionamento idrico, sono pienamente consapevole delle preoccupazioni della comunità riguardo alla qualità e alla continuità del servizio idrico. Ho sollecitato più volte Caltaqua e Siciliacque affinché garantiscano un migliore controllo e manutenzione delle infrastrutture idriche, al fine di ridurre i guasti e migliorare la qualità dell’acqua potabile. L’ampliamento del depuratore di Cammarella, finanziato con 13 milioni di euro, rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo, contribuendo al miglioramento complessivo del trattamento delle acque.

Continuerò a impegnarmi con determinazione per affrontare le sfide che il nostro comune deve affrontare, lavorando a stretto contatto con la comunità e cercando soluzioni concrete per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Caltanissetta.

Roberto Gambino