Rate per auto, casa e lavatrice ora sono meno care. Fabi, ‘banche hanno anticipato decisioni Bce di giugno’

“In attesa del primo taglio del costo del denaro, che la Bce dovrebbe decidere tra una decina di giorni (nella riunione del 6 giugno ndr) le banche stanno migliorando le condizioni su prestiti e mutui alle famiglie”. Lo sottolinea il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni nell’indicare che “la media dei tassi di interesse” per i mutui e le rate dei finanziamenti “è già sensibilmente calata rispetto a fine 2023 e questo comporta importanti vantaggi per tutte quelle persone che vogliono comprare casa” una automobile o una lavatrice.

Nel corso del 2023, i nuovi mutui a tasso variabile erano arrivati anche oltre il 6% dallo 0,6% di fine 2021, oggi la media è pari al 3,69%, evidenzia la Fabi. Vuol dire che per un prestito da 200.000 euro della durata di 25 anni la rata mensile nel 2023 era di 1.212 euro, mentre oggi è di 1.032 con un risparmio di 180 euro al mese e di 2.162 euro l’anno.

Nel complesso, secondo Fabi, il totale del mutuo è sceso di 54.044 euro (-14,9%). Anche per pagare le rate dei finanziamenti per l’acquisto di un’auto o di una lavatrice i costi degli interessi si stanno riducendo. Secondo le stime Fabi, per acquistare un’automobile da 25.000 euro interamente a rate, con un finanziamento da 10 anni, il costo totale è salito da 37.426 euro di fine 2021 ai 48.961 euro di fine 2023, mentre oggi è sceso a 38.835, con un risparmio complessivo di 10.126 euro (-20,7%) rispetto ai tassi di fine 2023.

Mentre per acquistare una lavatrice da 750 euro interamente a rate, con un finanziamento da 5 anni, il costo totale è passa da 942 euro di fine 2021 a 1.106 euro di fine 2023, mentre oggi è sceso a 962 euro con un risparmio complessivo di 144 euro (-13,1%). A fine marzo 2024, il valore complessivo dei mutui per l’acquisto di abitazioni ammontava, a 423,4 miliardi di euro, in crescita di circa 33 miliardi rispetto a fine 2020 (+9%), ma in calo di 3 miliardi rispetto a fine 2022 (-1%). Sul totale di 423,4 miliardi erogati, circa un terzo, cioè 144 miliardi, è a tasso variabile e i restanti 279 miliardi sono a tasso fisso.

Quanto ai mutui a tasso fisso, che resta la tipologia preferita da chi compra casa, a partire da luglio 2022, sono passati da un interesse medio di circa l’1,8% anche fino a oltre il 6%. Negli ultimi mesi, le banche hanno iniziato una progressiva riduzione dei tassi praticati alle famiglie con il tasso medio fisso, sceso al 3,69% a marzo scorso. La riduzione è stata meno accentuata sui mutui a tasso variabile con la media stabile sopra il 4%.

“Le banche stanno dunque migliorando le condizioni su prestiti e mutui alle famiglie. – osserva il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni – La media dei tassi di interesse è già sensibilmente calata rispetto a fine 2023 e questo comporta importanti vantaggi per tutte quelle persone che vogliono comprare casa. È opportuno comunque sottolineare che non torneremo più ai tassi zero cioè a quella fase, per certi versi anomala, che è durata 10 anni”, conclude Sileoni.