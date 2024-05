Caltanissetta. Il 27 maggio “Open Day Emicrania” con il dott. Michele Maria Vecchio

CALTANISSETTA. Il 27 maggio, nel quadro delle iniziative “Bollino Rosa” si terrà l’evento “Open Day Emicrania” a cura del Dr. M. M. Vecchio, Direttore della U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero “S.Elia”.

Un evento aperto a tutta la popolazione che potrà fare domande, mediante un question time, alla Dr.ssa M. G. Randisi, Responsabile del Centro Cefalee, la quale potrà dare utili consigli su rimedi e prevenzione della cefalea, considerata un disturbo di genere in quanto colpisce in numero maggiore le donne per vari motivi quali stress, carenza di sonno e variazioni ormonali.

L’appuntamento è dunque per il 27 maggio alle ore 9 presso la sala Majorana della Palazzina A dell’Asp di Caltanissetta con sede in via Giacomo Cusmano 1.